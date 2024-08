Dienstag, Tag 2: Willkommen im Tal der Tränen

Heute ist nicht nur Kindsgi, nein, heute kommt mein Sohn zum ersten Mal in den Hort. Ich gebe ihn um 8.25 Uhr ab und hole ihn erst am Abend. Wir kennen die Hort-Mitarbeiter:innen noch nicht alle. Auch der Hort ist ganz neu. Und so SUPER wir unsere Kindergärtnerin finden, wir kennen sie einfach noch nicht so gut.