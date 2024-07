Olivier Borer will ein zweites Kind per Leihmutterschaft

«Am meisten getroffen hat mich ein Kommentar einer Frau. Sie schrieb sinngemäss: ‹Ist euch eigentlich auch schon aufgefallen, dass schwule Väter immer ein Büebli haben?›» Das insinuiere so viel Falsches und mache ihn «hässig.» Auch sei Borer in Kommentaren vorgeworfen worden, er würde sein Kind «schwul erziehen» oder sich gar an seinem Kind vergehen. «Dass der Gedanke ‹Homosexualität gleich Pädophilie› so stark in den Köpfen verankert ist, macht mich schon traurig.» Glücklicherweise erlebe Olivier Borer solche Reaktion allerdings nur in den sozialen Medien und nicht im wirklichen Leben.