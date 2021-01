Bei Annas Schwangerschaft hingegen ist das Timing nicht optimal. Eine Velotour der Familie endet mit einer Fahrt im Krankenwagen. Anna blutet häufig und muss liegen, auch mehrere Wochen im Spital. Ihre Plazenta befindet sich am falschen Ort. «Ich fühlte mich eigentlich total fit», erinnert sie sich. «Dass ich mich nicht bewegen durfte, war schwierig.» Am 28. November befürchten die Ärzte, Annas Fruchtblase sei geplatzt. Eineinhalb Monate vor ihrem Geburtstermin holen sie Mattea per Kaiserschnitt. «Sie war 44 Zentimeter und zwei Kilo, ein Mümpfeli.» Jérôme war bei der Geburt unter strengen Hygienevorschriften dabei. Nach zwei Wochen «an den Kabeln» darf Mattea nach Hause. «Sie entwickelt sich super», sagt Anna. «Ich bin so dankbar, dass wir Glück im Unglück hatten.» Und für Jérôme ist klar: In einem schwierigen Jahr hat seine Kleine «ganz viel Durchhaltewillen» bewiesen.