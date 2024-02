Die Esteriore Brothers erobern von der Schweiz aus die Welt

Doch ein Muster bleibt: Während in Kanada, in den USA und Asien TV-Beiträge und Zeitungsartikel über ihn und seine Brüder erscheinen, zeigt sich die Heimat noch zurückhaltend. «So tickt die Schweiz nun mal, es braucht hier immer etwas länger. Alles zu seiner Zeit», sagt Piero Esteriore nüchtern. Dies hält die Jungs aber nicht auf, Vollgas zu geben. So haben sie jüngst einen Plattenvertrag bei Universal Deutschland unterschrieben, veröffentlichen demnächst ihr zweites Album, «Viva Italia», und gehen damit auf Tour. Das erste Konzert findet im Mai in «Das Zelt» in Winterthur statt. «Wir sind froh, dass wir aus der Schweiz in die Welt starten können. Die Heimat bedeutet uns sehr viel», stellt Piero klar. Trotz Erfolg ist der grösste Zukunftswunsch der Brüder bescheiden: «Dass wir viele weitere Jahre an diesem Tisch als Familie zusammenkommen, uns austauschen und in Gesundheit leben.»