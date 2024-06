Irgendwann wird Zoë aber wieder ins Berufsleben einsteigen. Pressant hat sie es damit momentan jedoch nicht: «Ich spüre, dass Ilios sehr viel Nähe braucht. Es wäre falsch, wieder normal in mein Arbeitsleben zurückzukehren und ihn einfach abzugeben.» Sie glaube zudem an folgende Philosophie: «Je mehr Liebe, Aufmerksamkeit, Zeit und Förderung man seinem Kind in der ersten Lebensphase zukommen lässt, desto schneller wird es selbständig und selbstsicher.» In Zukunft werde sie Projekte viel selektiver annehmen und Ilios immer bei sich haben.