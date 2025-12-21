Winnie the Pooh, der kleine Plüschbär auf Sophies Bettkante, weiss alles. Seit 19 Jahren ist er ihr Begleiter, kennt ihre Freuden, aber auch ihre Tiefs. Geduldig hört er zu, wenn sie bis zu sechs Stunden am Tag ihr anspruchsvolles Repertoire übt. Er leistet ihr Gesellschaft, wenn sie Künstlerbiografien liest, um mehr zu erfahren über die Hintergründe der Werke, die sie aufführt. Letztes Jahr stand Brahms im Fokus, weil sie sein berühmtes D-Dur-Violinkonzert mit Bravour aufführte. Dieses Jahr sind es Mendelssohn und Prokofjew, die sie beschäftigen. «Faszinierend finde ich, immer mehr zu verstehen, dass sich die Komponisten gekannt und auch ausgetauscht haben und dass es in ihren Werken viele Parallelen zu entdecken gibt», sagt Sophie.