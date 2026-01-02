Als die jungen Eltern mit ihrem Baby das Spital verliessen, wussten sie nicht, was Frederiks Diagnose für ihr Leben bedeuten würde. «Die Ärzte haben keine genauen Prognosen gemacht», erzählt Alina Mathiuet. Heute verstehen sie mehr: Ihr Sohn kann nicht selbstständig essen, nicht sprechen, hat Epilepsie. Er hat eine potenziell lebensverkürzende Krankheit und braucht rund um die Uhr Betreuung. Doch er versteht viel. Er sitzt gern in einer Runde, lauscht den Gesprächen der Erwachsenen. «Wenn ich ihm aus einem Buch vorlese, hört er aufmerksam zu. Er liebt Geschichten», erzählt die Mutter. «Er ist so ein Lustiger, obwohl er oft skeptisch schaut», sagt der Vater.