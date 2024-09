Ihre Kinder ziehen Harry und Meghan so gut wie möglich abseits des Rampenlichts auf. Das tue er gemäss einem Freund nicht, um sie zu verstecken, sondern um ihre Privatsphäre zu schützen. Harry ist es wichtig, dass seine Kids so normal wie möglich aufwachsen können. Ausserdem möchte er mit den Mustern brechen, unter denen er als Kind selbst litt. So sagte er einst: «Ich und meine Frau tun das Beste, was wir als Eltern tun können – wir lernen aus unserer eigenen Vergangenheit.» Er fühle eine grosse Verantwortung, weder Traumata noch negative Erfahrungen weiterzugeben, die er sowohl als Kind als auch als erwachsener Mann erlebt hat. Konkret spricht er etwa von einem «Mangel an Berührungen und Umarmungen». Er wolle seine Kids «mit Liebe überschütten».