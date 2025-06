Die Kunst, ein Visionär zu sein

Enea erbte die Liebe zu den Bäumen von seinem Vater, der in den 50er-Jahren aus Norditalien in die Schweiz eingewandert ist. «Er hat fantastische Terracotta-Töpfe hergestellt. Ich habe ihm als Bub oft bei der Auslieferung geholfen. Das Ambiente in den Gärten hat mich elektrisiert.» Eigentlich wollte der Zürcher, der in Rüti geboren ist, ja Tiefseeforscher werden. «Jacques-Yves Cousteau war mein grösstes Vorbild.» Ein Forscher ist Enzo Enea trotzdem geworden – einfach über Wasser.