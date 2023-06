Damit haben Bushidos Kids ihre Lehrerin verblüfft

Anna-Maria erklärt: «Sie war an diesem Tag zum ersten Mal von ihrem Zwillingsbruder getrennt.» Sie und Bushido haben nämlich beschlossen, dass Laila und Djibrail unterschiedliche Klassen besuchen, damit sie sich individuell entwickeln können. Lange hielt der Trennungsschmerz damals nicht an: Bereits am Ende des ersten Schultags sei Laila ihrer Mutter entgegengesprungen und habe gesagt: «Das war so ein schöner Schultag!»