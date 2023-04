Sie hat nicht nur einen unvergleichlichen Sinn für Humor und eine höchst sympathische Art. Anke Engelke (57) begeistert ihre Fans auch regelmässig mit ihren diversen Hingucker-Looks und coolen Styles. Doch der «Ladykracher»-Star scheut sich auch nicht davor, über ernste Themen zu reden. So gab die 57-Jährige in der Klimakrisen-Doku-Serie «Wir können auch anders» einen ungewohnt privaten Einblick in ihr Alltagsleben und erklärte, wie sie persönlich mit der Klimakrise umgeht.