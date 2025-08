Die Schweiz ist im «Isi»-Fieber

Welches die begabtesten Pferde sind, zeigt sich Anfang August in Birmenstorf AG. Dann findet die Weltmeisterschaft der Islandpferde in der Schweiz statt. Zuletzt gab es so eine WM hier vor 16 Jahren. Bei manchen Wettbewerben geht es um die Geschwindigkeit, bei anderen um die Reinheit der Gänge. «Auch die Harmonie zwischen Reiter und Pferd fliesst in die Bewertung ein», sagt Spieler, der OK-Präsident der WM ist und solche Anlässe als Reiter und als Punktrichter kennt. «Beim Islandpferdesport gibt es kein Geld zu gewinnen, darum geht es uns nicht.»