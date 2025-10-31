Die strahlende Thronerbin wird zwanzig

Begeisterung kann Leonor gut gebrauchen. Auf sie wartet viel Aufbauarbeit, wenn sie ihren Vater auf dem Thron beerbt. Denn ihr Grossvater Juan Carlos, der 2014 nach zahllosen Skandalen abdanken musste, hinterliess ein royales Trümmerfeld. Dass sie neben Amtsspanisch auch Baskisch, Galicisch und Katalanisch beherrscht, brachte ihr bei Befürwortern der Unabhängigkeitsbestrebungen in Spanien grossen Respekt ein. Leonor erfährt mehr Zuspruch als die Dynastie der Bourbonen. An ihre Regentschaft sind viele Erwartungen geknüpft. Um ihnen gerecht zu werden, schaut sie sich viel von ihrem Vater ab.