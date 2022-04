Die Vor- und Nachteile einer Jugo-Erziehung

Die Raucherei, die Sauerei

Okay, was jetzt kommt ist crazy und heute zum Glück undenkbar. Als meine Eltern jung und wir somit klein waren, gehörte die Zigarette zum guten Ton. Wer nicht rauchte, war ein Exot. So weit, so ungesund schon mal. Es war aber noch viel schlimmer: Früher war es völlig normal, dass in Innenräumen und somit auch in Wohnungen geraucht wurde. Dieser Fakt gemischt mit der Tatsache, dass meine Eltern gerne viel und oft Besuch hatten, der unsere Hütte vollqualmte – das war unschön. Für meine Schwester so sehr, dass sie selber nie mit dem Rauchen angefangen hat. Und ich habe vor fünf Jahren aufgehört. Meine Eltern schon viel länger. Ende gut, alles gut! Immerhin.