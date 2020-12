Was sich ab dem zweiten Jahr ändert? Nicht viel. Ausser, dass man irgendwann dazu übergeht, das Alter des Kindes nicht mehr in Monaten, sondern in Jahren und Jahreshälften anzugeben. Was bleibt? Praktisch alles: Die Sorgen, die Freude, die grosse Liebe und die vielen Herausforderungen. Und deshalb, liebe Eltern, macht euch am ersten Geburtstag auch eine Freude, seid stolz auf euch. Ihr habt euch das verdient.