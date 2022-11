7. «Wenn du jetzt nicht aufhörst, gehe ich alleine nach Hause»

Wer schon einmal ein Kind in der Autonomiephase hatte, kennt die Tobsuchtsanfälle, die die Kleinen gerne auch mal in Shoppingcentern auf die Knie zwingen. Statt happy Shopping stehen wir also neben einem Kind, das am Boden liegt, schreit, alle Viere von sich wirft und sich so in seine Wut steigert, das es uns auch mal an den Rand des Wahnsinns bringt. Bis hierher, liebe Eltern, ist alles völlig normal.