Eros

Müsst ihr bei Eros auch stets an Eros Ramazotti denken? Das ist okay. Eros steht aber für viel mehr als für Ramazotti. In der griechischen Mythologie ist Eros der Gott der begehrlichen Liebe. Der Name ist eine Abwandlung des griechischen Wortes «eran», das «die Liebe» oder «lieben» bedeutet.