Es wird oft von mehr Teilzeitarbeit für Männer gesprochen, um die unbezahlte Arbeit zuhause besser verteilen zu können. Das ist ein Teil der Antwort. Da das Familieneinkommen so sinkt, löst Teilzeit das Problem nicht. Deshalb fordern wir eine Arbeitszeitverkürzung bei gleichem Lohn für alle und bessere Löhne in den Branchen mit Frauenmehrheit. Wenn mehr Männer stärker eingebunden wären, würde der Druck auf die Frauen abnehmen. Arbeitgeber wüssten dann, dass es sich um eine verhältnismässig kurze Zeit im Leben eines Menschen handelt, in dem Kinder umsorgt werden müssen. Kinder werden ja zum Glück auch mal grösser. Der Vorteil wäre für die Männer, dass sie so einen besseren Ausgleich zwischen Beruf und Privatleben hätten, für die Arbeitgeber, dass die Kinderbetreuung auf beide Geschlechter aufgeteilt ist und für die Frauen, dass die Last nicht ausschliesslich auf ihren Schultern liegt.