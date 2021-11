Diese Fallen lauern auf junge Eltern

Hat man endgültig realisiert, dass das Leben mit Baby nicht nur easy-peacy ist und einen auch nicht 24/7 mit purem Glück erfüllt, sondern durchaus auch an den Rand der Verzweiflung bringen kann, lauert die nächste Falle: Man zweifelt an sich selbst und seinen Eltern-Qualitäten – Was völliger Quatsch ist. Vielmehr hatte man schlicht zu hohe Erwartungen an sich selbst, die im echten Leben kaum zu erfüllen sind.