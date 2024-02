Als Artist bereist er die ganze Welt, tritt als Hand-auf-Hand-Akrobat auch im Circus Knie auf, zeigt sein Können mit dem Duo Headless in der ProSieben-Castingshow von DJ Bobo (56), wird Betriebsleiter beim österreichischen Nationalzirkus und dreht irgendwann Dok-Filme für die britische BBC. Er macht Theater, baut Requisiten – und bei allem, was er tut, saugt er in sich auf, was er in seiner Umgebung wahrnimmt, und lernt so stets dazu. «Dass ich heute ein so unglaubliches Repertoire habe, schnell Ideen für Shows und Anlässe entwickle, hat damit zu tun.»