Was man Maria Teresa Turrion Borrallo in ihrer Uniform auf den ersten Blick eher nicht geben würde: Sie ist nicht nur Nanny, sondern zur Not auch Bodyguard. Die Spanierin kann nämlich Taekwondo. Zudem wurden ihr während der Ausbildung weitere Fertigkeiten beigebracht, um die Mini-Royals zu schützen. Sie lernte gemäss der Zeitschrift Gala etwa «ausweichende Fahrumgestaltung», damit sie ihre Schützlinge vor neugierigen Blicken abschirmen kann.