Diese Gelüste hat Belinda Bencic in der Schwangerschaft

Im Podcast «Let's not talk about Tennis» von Swiss Tennis erzählt die Ostschweizerin nun, wie es ihr bislang in der Schwangerschaft ergangen ist. Ungewohnt scheinen für sie die Schwangerschafts-Gelüste. So sagt Bencic: «Jetzt, wo ich schwanger bin, habe ich manchmal Lust auf etwas exakt Spezifisches.» Dies sei etwa kürzlich auf einem Flug von Mexiko zurück in die Schweiz der Fall gewesen.