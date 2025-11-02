Diese Hollywood-Omas arbeiten auch noch als Ü80er

Judi Dench (90)

Schauspielerin Judi Dench gehört zu den erfolgreichsten britischen Schauspielerinnen und nimmt auch als 90-Jährige noch öffentliche Termine und Auftritte wahr. Ihr letzter Film «Allelujah» erschien 2022. Für diesen Herbst/Winter sind in London drei grosse öffentliche Gesprächsrunden mit Dame Judi Dench geplant. An die Oscar-Verleihung 2022 erschien die rüstige Oma in Begleitung von ihrem Enkelsohn Sam Williams (30). Die enge Beziehung zwischen Judi Dench und ihrem Enkel ging via TikTok-Videos viral, als dieser während dem Lockdown seine Grossmutter mit Witzen und Rätseln aufheiterte.