Diese Hollywood-Omas arbeiten auch noch als Ü80er

In der Schweiz spielen Grosseltern als Betreuungspersonen ihrer Enkelkinder eine grosse Rolle. Mehr als die Hälfte aller fremdbetreuten Kinder werden in der Schweiz von Oma und Opa gehütet. Das Bundesamt für Statistik (BFS) gibt an, dass in fast 70 Prozent der Familien die Grosseltern einen Teil der Kinderbetreuung übernehmen. Oft, damit die Eltern ihrer Arbeit nachgehen können.
Doch auch immer mehr ältere Menschen wollen berufstätig bleiben. Laut einer Studie von Swiss Life arbeiten knapp ein Viertel der Schweizer Bevölkerung nach dem Rentenalter weiter.
Vorbilder rüstiger Rentnerinnen bietet Hollywood: Das sind die die prominentesten Omas, die auch als Ü80er nicht nur als Oma, sondern auch im Berufsleben brillieren.
Jane Fonda (87)
Die US-amerikanische Schauspielerin und Umweltaktivistin Jane Fonda ist nicht nur an Klimademos, sondern auch in Filmen und TV-Serien weiterhin präsent. Ihr letzter Film «Book Club 2» kam 2023 heraus. Die zweifache Grossmutter nimmt ihre jüngere Enkelin Viva Vadim (23) immer wieder an öffentliche Auftritte mit. Enkel Malcom Vadim (26) liess sie 2018 in ihrem Dokumentarfilm «Jane Fonda in Five Acts» zu Wort kommen.
Judi Dench (90)
Schauspielerin Judi Dench gehört zu den erfolgreichsten britischen Schauspielerinnen und nimmt auch als 90-Jährige noch öffentliche Termine und Auftritte wahr. Ihr letzter Film «Allelujah» erschien 2022. Für diesen Herbst/Winter sind in London drei grosse öffentliche Gesprächsrunden mit Dame Judi Dench geplant. An die Oscar-Verleihung 2022 erschien die rüstige Oma in Begleitung von ihrem Enkelsohn Sam Williams (30). Die enge Beziehung zwischen Judi Dench und ihrem Enkel ging via TikTok-Videos viral, als dieser während dem Lockdown seine Grossmutter mit Witzen und Rätseln aufheiterte.
Helen Mirren (80)
Oscar-Preisträgerin Helen Mirren feierte im August 2025 als 80-Jährige Filmpremiere ihres Films «The Thursday Murder Club». Ausserdem drehte sie dieses Jahr den Film «Switzerland», in dem sie die Rolle der Schriftstellerin Patricia Highsmith spielte. Der Film ist noch nicht veröffentlicht. Ihren einzigen (Stief-)Enkel Basil nahm die Schauspielerin 2023 in Los Angeles mit an die Premiere des Films «Shazam! Fury of the Gods», indem Mirren eine der Hauptrollen spielte.
Sophia Loren (91)
Die italienische Filmikone Sophia Loren ist auch heute noch gelegentlich in Filmen zu sehen. Im Alter von 86 Jahren war sie zuletzt 2020 im italienischen Spielfilm «Du hast das Leben vor dir» zu sehen. Ihre vier Enkelkinder hält Loren weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Am Wiener Opernball 2024 begleitete sie allerdings ihre Enkelin Lucia Sofia Ponti (19) bei deren Auftritt auf der Debütantentreppe.
Die hochbetagten Hollywood-Opas
Aber auch so einige hochbetagte Opas, die immer noch tüchtig weiter arbeiten, hat Hollywood zu bieten. So etwa der mindestens sechsfache Grossvater Clint Eastwood (95), der weiterhin als Regisseur und gelegentlich als Schauspieler aktiv ist.
Genauso wie Harrison Ford (83), der in seiner Rolle als Indiana Jones 2023 auf die Leinwand zurückkehrte und auch sonst weiterhin in grossen Hollywood-Produktionen und Serien zu sehen ist. Der Hollywoodstar ist mindestens vierfacher Grossvater, hält seine Familie aber weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.
Und auch Schauspielkollege Dustin Hoffman (88) ist mindestens vierfacher Grossvater – er hält die Enkel ebenfalls aus der Öffentlichkeit heraus. An die Rente denkt die Hollywood-Legende noch nicht – er bringt immer noch neue Filme heraus.
Unter den betagten Musikern sind die immer noch aktiven Opas Mick Jagger (82), der noch weltweit tourt und mehrfacher Grossvater und Urgrossvater ist. Auch Paul McCartney (83) ist weiterhin musikalisch aktiv, gibt Konzerte und veröffentlicht Alben – er ist achtfacher Opa. Und Bob Dylan (84) ist weiter mit seiner «Never Ending Tour» unterwegs, als achtfacher Grossvater.