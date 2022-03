Wir wollen jetzt hier gar nicht lange um den heissen Brei reden. Nur soviel: Wir machen Fehler. Logisch, wir sind ja Menschen. Die einen Fauxpas aber, in diesem Falls reden wir von Kindererziehung, die machen wir ganz bewusst. Einfach für unseren Seelenfrieden. Ob wir uns dafür genieren? Von wegen! Zufriedene Eltern, zufriedene Kinder, so die simple und sehr wahre Gleichung! Und weil das so ist und weil Reden oft mehr Gold als Silber ist, beichten wir RedaktorInnen unsere Erziehungssünden.