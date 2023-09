Eidgenössisches Frauen- und Meitlischwingfest

Diese Mädchen wollen Königinnen werden!

Bei der Krönung der Schwingerkönigin auf der Hannigalp ob ­Grächen VS stehen die Kleinsten in Zwilchhosen Spalier und eifern ihren Vorbildern nach. Die Meitli und Zwergli leisten im Sägemehl am Eidgenössischen Frauen- und Meitlischwingfest ganze Arbeit.