Diese Namen machen mutige Kinder

Wer schon einmal vor der Monsteraufgabe stand, einem Ungeborenen einen Namen zu geben, weiss: Diese Mission ist nicht ganz simpel. Was einem Elternteil zum Beispiel total gefällt, findet der andere gar nicht gut. Damit nicht genug: Irgendwann findet man vielleicht eine Option, die beiden Parteien gefällt, aber oh je, es handelt sich um einen Trendnamen. Oder eine kurze Recherche im Internet hat ergeben, das der Name keine schöne Bedeutung hat.