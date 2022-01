Während sich Ashley Graham daheim einfach am wohlsten fühlt, soll Helene Fischer, 37, aus Sicherheitsgründen nicht im Spital entbunden haben. Das vermutet zumindest Tanja May, die stellvertretende Chefredaktorin der Zeitung «Bild». Sie sagte gegenüber rtl.de: «Wenn Helene Fischer in ein Krankenhaus eincheckt, kennt sie natürlich jeder. Also von der Putzfrau bis zum Chefarzt ist Helene Fischer einfach bekannt.» Deswegen finde sie es naheliegend, dass der Schlagerstar laut Insidern ihr Kind so familiär wie möglich zur Welt bringen wollte. Bei anderen Frauen wie Zara Tindall, 40, fiel der Entscheid für eine Hausgeburt spontan: Sie hatte schlicht keine Zeit mehr, ins Krankenhaus zu fahren.