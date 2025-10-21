Diese Promis lieferten sich die grössten Rosenkriege

Auch zwischen Madonna (67) und dem Regisseur Guy Ritchie (57) kam es nach ihrer Ehe, die von Dezember 2000 bis Dezember 2008 dauerte, zu einem Rosenkrieg. Ursprünglich wurde nach der Scheidung vereinbart, dass der gemeinsame Sohn Rocco (25) hauptsächlich bei der Queen of Pop lebt. 2015 soll sich dieser aber geweigert haben, von seinem Vater, der in London lebt, zurück zu seiner Mutter nach New York zu gehen. Es folgte ein monatelanger Sorgerechtsstreit, der Gerichte in London und New York beschäftigte, bis sich Madonna und Ritchie im September 2016 aussergerichtlich darauf einigten, dass Rocco fortan offiziell bei Guy Ritchie wohnt. Heute scheint zwischen allen Parteien Frieden zu herrschen. So sagte Rocco 2022 in einem Interview etwa: «Ich könnte nicht stolzer auf meine Eltern sein und darauf, was sie erreicht und mir damit beigebracht haben.»

Charlie Sheen und Denise Richards