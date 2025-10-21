Diese Promis lieferten sich die grössten Rosenkriege

Direkt nach der Trennung standen die Zeichen noch auf Harmonie. Im Herbst 2023 veröffentlichte der Designer Philipp Plein (47) auf Instagram einen Post mit Bildern von den schönsten Momenten seiner Beziehung mit Lucia Bartoli (32). Damit gab er zwar offiziell die Trennung von seiner Freundin bekannt, schrieb zu Beginn der Mitteilung aber: «All of me loves all of you.» Sie werden künftig nicht mehr als Paar durchs Leben gehen, aber «Lucia und ich haben beschlossen, unsere Beziehung als beste Freunde und als die besten Eltern, die wir für unsere Kinder sein können, fortzusetzen. Wir lieben uns immer noch und respektieren einander wie am ersten Tag unserer Beziehung.»
Heute ist die Situation eine völlig andere – und von Harmonie keine Spur mehr. Wie Plein in einem Interview mit dem TV-Sender «RTL» sagte, sei der Streit eskaliert, als er wieder mit seiner Ex-Freundin Andrea Sasu (35) zusammenkam. Im November 2024 beantragte Lucia Bartoli das alleinige Sorgerecht für die beiden Kinder. Dagegen klagte Plein wiederum und kürzlich wurde ihm vom Amtsgericht Lugano, wo der deutsche Modedesinger lebt, sogar das alleinige Sorgerecht zugesprochen, obwohl er nur auf das geteilte klagte. Gegenüber «RTL» sagte er dazu: «Die Kinder sind bei ihrer Mutter psychisch in einer sehr instabilen Situation.» Lucia Baroli liess verlauten: «Nichts und niemand kann mich von meinen Babys trennen!» Ein Ende des Rosenkriegs ist also kaum absehbar.
Damit reihen sich Plein und Bartoli in eine lange Liste von Prominenten ein, die mit unschönen Trennungen und Kämpfen um die Kinder für Schlagzeilen sorgten. Hier eine Übersicht von Promi-Rosenkriege:
Angelina Jolie und Brad Pitt
Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (61) galten rund zwölf Jahre lang als das Traumpaar von Hollywood. 2016 – zwei Jahre nach der Hochzeit – war jedoch alles aus. Angelina Jolie reichte die Scheidung ein. Der Grund: «unüberbrückbare Differenzen». Es kam zu wüsten Anschuldigungen seitens Jolie gegen Pitt. So soll er etwa den Kindern und ihr gegenüber handgreiflich geworden sein, was er aber bestritt. Zudem gab Angelina Jolie an, Brad Pitt trinke und kiffe zu viel. Das Sorgerecht für die sechs Kinder wurde hauptsächlich Angelina Jolie zugesprochen, Brad Pitt erhielt ein Besuchsrecht unter der Auflage, dass er sich regelmässig Drogen- und Alkoholtests unterzieht. Zudem stritten die Schauspieler erbittert um ein gemeinsames Weingut in Frankreich.
Was die Kinder betrifft, hat Brad Pitt lange auf ein geteiltes Sorgerecht gepocht. Diese Klage soll er gemäss blick.ch 2024 fallengelassen haben. Damit behält Jolie das primäre Sorgerecht. Pitt soll aber ein Besuchsrecht zugesprochen bekommen haben. Mittlerweile sind allerdings vier der sechs gemeinsamen Kinder volljährig. Dies könnte Insidern zufolge ein Grund sein, weshalb Brad Pitt die Klage nicht weiterzog. Auch heisst es, der Schauspieler habe kaum Kontakt zu seinen Kindern, würde sich aber ein besseres Verhältnis wünschen.
Britney Spears und Kevin Federline
Britney Spears' Leben ist gepflastert von Turbulenzen und Skandalen. Vor allem im Jahr 2007 – kurz nachdem sie die Scheidung von Kevin Federline (47) eingereicht hatte – wurden praktisch wöchentlich neue Eskapaden des Popstars publik. Die Paparazzi verfolgten sie auf Schritt und Tritt und dokumentierten ihren psychischen Absturz erbarmungslos. Dass ein Gericht anordnete, Federline soll die Betreuung der Kinder übernehmen, wunderte damals kaum jemanden. Ausserdem wurde geschrieben, Federline wolle sich nicht mit den drei Millionen Dollar Alimente begnügen, die ihm laut Ehevertrag zustand, sondern er habe von Spears 24 Millionen Dollar verlangt.
Bis heute herrscht zwischen dem Ex-Paar dicke Luft. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Federline gemäss US–Medienberichten in seiner Autobiografie «You Thought You Knew» über mehrere angebliche Verfehlungen der Sängerin berichtet. Spears wiederum schrieb dazu auf der Plattform «X»: «Das ständige Gaslighting meines Ex–Ehemannes ist extrem verletzend und anstrengend.» Sie habe immer darum gebettelt, dass ihre Söhne Teil ihres Lebens sein dürfen.
Madonna und Guy Ritchie
Auch zwischen Madonna (67) und dem Regisseur Guy Ritchie (57) kam es nach ihrer Ehe, die von Dezember 2000 bis Dezember 2008 dauerte, zu einem Rosenkrieg. Ursprünglich wurde nach der Scheidung vereinbart, dass der gemeinsame Sohn Rocco (25) hauptsächlich bei der Queen of Pop lebt. 2015 soll sich dieser aber geweigert haben, von seinem Vater, der in London lebt, zurück zu seiner Mutter nach New York zu gehen. Es folgte ein monatelanger Sorgerechtsstreit, der Gerichte in London und New York beschäftigte, bis sich Madonna und Ritchie im September 2016 aussergerichtlich darauf einigten, dass Rocco fortan offiziell bei Guy Ritchie wohnt. Heute scheint zwischen allen Parteien Frieden zu herrschen. So sagte Rocco 2022 in einem Interview etwa: «Ich könnte nicht stolzer auf meine Eltern sein und darauf, was sie erreicht und mir damit beigebracht haben.»
Charlie Sheen und Denise Richards
Im März 2005 – noch während sie mit dem zweiten Kind von Charlie Sheen (60) schwanger war – reichte Denise Richards (54) die Scheidung ein. Im November 2006 wurde sie nach viereinhalb Ehejahren vollzogen. Denise Richards sagte damals unter anderem, Sheen habe Alkohol- und Drogenprobleme, sei aggressiv und spielsüchtig. Tatsächlich machte er daraufhin immer öfter mit Eskapaden und Skandalen Schlagzeilen und wurde etwa 2009 wegen häuslicher Gewalt gegen seine damalige Frau Brooke Mueller verhaftet. 2011 folgte der Rausschmiss aus der TV-Serie «Two and a Half Man».
Das Sorgerecht für die Töchter Sami und Lola hatte damals Denise Richards. Es wurde zudem angeordnet, dass Charlie Sheen sich seinen Kindern auf eine bestimmte Distanz nicht nähern darf, ausser, es handelt sich um einen beaufsichtigten Besucht. Richards kümmerte sich zeitweise sogar um die Zwillinge, die aus der Beziehung von Sheen und Mueller stammen, da Mueller wie Sheen mit Drogenproblemen kämpfte. Mittlerweile ist Sheen clean und lebt laut eigenen Angaben ein «ruhiges Leben». Bei der Premiere der Netflix-Dokumentation «aka Charlie Sheen» im September 2025 traten Sheen und Richards sogar gemeinsam auf dem roten Teppich auf. Sie sagte ausserdem in einem Interview, es gebe keinen offenen Konflikt mehr zwischen ihnen.
Alec Baldwin und Kim Basinger
Heute kennt man Alec Baldwin (67) an der Seite von Ehefrau Hilaria (41). Die beiden haben sieben gemeinsame Kinder. Baldwin hat aber noch eine weitere Tochter: Ireland (29). Deren Mutter ist die Schauspielerin Kim Basinger (71), die von 1993 bis 2002 mit Baldwin verheiratet war. Und um Ireland tobte einst ein erbitterter und öffentlicher Sorgerechtsstreit, der sich über sieben Jahre hinweggezogen haben soll. Im Jahr 2007 kam es zudem zu einem Skandal, nachdem eine Sprachnachricht von Baldwin an seine Tochter geleakt wurde. Darin bezeichnete er Ireland als «unhöfliches, gedankenloses kleines Schwein». Der Grund für seinen Ärger: Seine Tochter nahm einen Anruf von ihm nicht entgegen. Kim Basinger wiederum wurde vorgeworfen, sie würde Baldwin seine Besuchs- und Mitteilungsrechte nicht gewähren. Schliesslich wurde sie angezeigt wegen «Missachtung von Gerichtsanordnungen».
Das Ganze liegt nun schon lange zurück und Baldwin sagte einst in einem Interview, der lange Rechtsstreit mit Basinger sei eines der Dinge, die er in seinem Leben besonders bereue. Mittlerweile sollen die beiden zwar keine Freunde sein, aber einen respektvollen Umgang pflegen.
Jaime King und Kyle Newman
Viel aktueller ist die Schlammschlacht zwischen Jaime King (46) und Kyle Newman (49). Die Schauspielerin und der Regisseur waren von 2007 bis 2023 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne. Vor Gericht beschuldigte Newman King, eine «chronische Drogen- und Alkoholabhängige» zu sein und die Kinder zu gefährden. Zudem stritten sie um Unterhaltszahlungen. Während sich die beiden Parteien das Sorgerecht zunächst noch teilten, sprach das Gericht diesen Frühling Kyle Newman das alleinige physische Sorgerecht zu, das rechtliche Sorgerecht teilen sie sich weiterhin. Allerdings hat Newman auch dabei das entscheidende Veto-Recht. Jaime King darf ihre Söhne dreimal pro Woche für jeweils eine Stunde unter Aufsicht besuchen, bis sie ein gerichtliches Drogen- und Alkoholrehabilitationsprogramm von sechs Monaten erfolgreich abgeschlossen hat. Ob dies bereits geschehen ist, ist nicht bekannt.