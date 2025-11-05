Diese Promis liessen sich erst nach Jahrzehnten scheiden 

Immer mehr Ehepaare lassen sich erst nach gemeinsamen Jahrzehnten und im vorgeschrittenen Alter scheiden. Dass sich späte Scheidungen, sogenannte «Grey Divorces» auch in der Schweiz häufen, belegen Zahlen vom Bundesamt für Statistik BFS. Die Scheidungsrate nach 20 Jahren Ehe und mehr nimmt hierzulande kontinuierlich zu. Und auch die durchschnittliche Dauer einer Ehe bis zur Scheidung ist gestiegen und liegt inzwischen bei 15,7 Jahren (Stand 2023).
Warum das so ist und welche Auswirkungen eine späte Scheidung auf erwachsene Kinder hat, erläutert im Interview Prof. Dr. Guy Bodenmann vom Lehrstuhl für klinische Psychologie von Kindern, Jugendlichen, Paaren und Familien an der Universität Zürich. Späte Scheidungen sind auch bei prominenten Paaren ein Phänomen, wie die folgenden Beispiele zeigen.
Renzo und Ladina Blumenthal: 19 Jahre Ehe
Der ehemalige Mister Schweiz Renzo Blumenthal (48) und seine Ex-Frau Ladina gaben im Januar 2024 nach 19 gemeinsamen Jahren ihr Ehe-Aus bekannt. Das Paar heiratete 2005 und hat vier gemeinsame Kinder. Zum Zeitpunkt der Trennung waren die Kinder zwischen 6 und 16 Jahre alt.
Ernesto und Kirsty Bertarelli: 21 Jahre Ehe
Der Schweizer Milliardär Ernesto Bertarelli (60) und die ehemalige Miss UK und britische Sängerin Kirsty (54) trennten sich 2021 nach 21 Jahren Ehe. Die Scheidung fand still und heimlich statt und war eines der teuersten Scheidungsverfahren in der Schweiz. Der Alinghi-Star blieb Milliardär, Kirsty Bertarelli wurde durch die Scheidung zur Multimillionärin und reichsten Britin. Das Ex-Paar hat drei Kinder, die bei der Trennung zwischen 15 und 20 Jahre alt waren.
Thomas und Thea Gottschalk: 48 Jahre Ehe
Thomas Gottschalk (75) und seine Ex-Frau Thea (79) liessen sich 2024 nach 48 gemeinsamen Jahren scheiden. Sie lernten sich 1972 kennen und heirateten vier Jahre später. Bereits im März 2019 gaben die Gottschalks die Trennung bekannt – kurz darauf zeigte sich Thomas Gottschalk mit seiner neuen Lebensgefährtin Karina Mross (57) in der Öffentlichkeit. Die Gottschalks haben zwei erwachsene Söhne, die bei der Scheidung bereits 35 und 42 Jahre alt waren und ihre Eltern bereits zu Grosseltern machten.
Meryl Streep und Don Gummer: 45 Jahre Ehe
Die wohl späteste Scheidung Hollywoods verzeichnet Schauspielerin Meryl Streep (76). 2023 lösten sie und ihr Ex-Mann Don Gummer (78) nach 45 Jahren ihre Ehe auf. «Don Gummer und Meryl Streep sind seit mehr als sechs Jahren getrennt, und auch wenn sie sich immer umeinander kümmern werden, haben sie sich entschieden, ihre Leben unabhängig voneinander zu führen», verlautete Streeps Sprecherin damals. Das Paar hat vier erwachsene, gemeinsame Kinder.
Collien Fernandes und Christian Ulmen: 14 Jahre Ehe
Jüngstes Beispiel einer längeren Ehe ist die Scheidungsankündigung im September 2025 der deutschen TV-Moderatorin Collien Fernandes (44) und des Entertainers Christian Ulmen (50). Die beiden heirateten 2011 und waren während 14 Jahren ein Paar. In einer gemeinsamen Mitteilung erklärte das Paar, dass sie sich bereits «vor einiger Zeit» getrennt haben. Sie betonten, dass sie als Paar getrennte Wege gehen, aber als Eltern weiterhin gemeinsam für ihre Tochter (13) da sein werden.
Vitali und Natalia Klitschko: 26 Jahre Ehe
Der ukrainische Politiker und ehemalige Box-Weltmeister Vitali Klitschko (54) und Ex-Frau Natalia (51) trennten sich 2022 nach 26 Jahren Ehe. Die beiden heirateten 1996 in Kiew und hatten ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland und der Ukraine. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder, die zum Zeitpunkt der Scheidung alle erwachsen waren.
Bill und Melinda Gates: 27 Jahre Ehe
Die Scheidung vom Microsoft-Mitgründer Bill Gates (69) und seiner Ex-Frau Melinda (61) war aufgrund des enormen Vermögens eine der meistbeachteten Trennungen der letzten Jahre. Nach 27 gemeinsamen Jahren beendeten die Gates 2021 ihre Ehe. In einem gemeinsamen Statement sagten die Eltern dreier erwachsener Kinder: «Nach reiflicher Überlegung und viel Arbeit an unserer Beziehung haben wir beschlossen, unsere Ehe zu beenden. Wir glauben nicht mehr, dass wir als Paar in dieser nächsten Lebensphase gemeinsam wachsen können». Die Trennung galt als die grösste Vermögensaufteilung seit der Scheidung von Jeff Bezos. Das Vermögen von Bill Gates wurde damals auf über 120 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Jeff Bezos und MacKenzie Scott: 25 Jahre Ehe
Die Scheidung von Jeff Bezos (61) und seiner Ex-Frau MacKenzie Scott (55) im Jahr 2019 gilt als eine der teuersten Trennungen der Geschichte. Nach 25 Jahren Ehe trennte sich der Amazon-Gründer 2019 von seiner Frau. Die Scheidung wurde bekannt, nachdem Details über Jeff Bezos' Affäre mit seiner heutigen Ehefrau Lauren Sánchez (55) an die Öffentlichkeit gelangten. Die Scheidung machte MacKenzie zur viertreichsten Frau der Welt. Sie erhielt einen Viertel der gemeinsamen Amazon-Aktion (das entsprach etwa vier Prozent aller Amazon-Aktien) und hatten laut Medienberichten einen Wert von bis zu 38 Milliarden US-Dollar.
Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver: 25 Jahre Ehe
Die Scheidung von Arnold Schwarzenegger (78) und Maria Shriver (69) zog sich über zehn Jahre hin, nachdem sie sich bereits 2011 nach 25 Jahren Ehe getrennt hatten. Die Scheidung wurde erst im Dezember 2021 offiziell vollzogen. Der langwierige Prozess wurde auf einen Mangel an Motivation beider Seiten, aber vor allem auf die komplizierte Aufteilung des geschätzten 400 bis 450 Millionen US-Dollar schweren Vermögens zurückgeführt. Auslöser für die Trennung war die Enthüllung, dass Schwarzenegger ein aussereheliches Kind mit der Haushälterin hatte. Das Ex-Paar hat weitere vier gemeinsame erwachsene Kinder.
Robert De Niro und Grace Hightower: 21 Jahre Ehe
Hollywoodstar Robert De Niro (82) und Grace Hightower (70) waren insgesamt 21 Jahre verheiratet, als sie sich 2018 trennten. Allerdings reichte De Niro bereits 1999, zwei Jahre nach der Hochzeit, die Scheidung ein – das Paar versöhnte isch jedoch, er zog den Scheidungsantrag zurück und das Paar erneuerte 2004 ihr Ehegelübde. Bei der erneuten Trennung 2018 hatte das Paar zwei gemeinsame Kinder. Elliot war bei der Scheidung 20 Jahre alt, Helen Grace, die 2011 per Leihmutter zur Welt kam, war 7-jährig. Robert De Niro hat insgesamt sieben Kinder aus vier verschiedenen Beziehungen.