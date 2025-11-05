Diese Promis liessen sich erst nach Jahrzehnten scheiden 

Bill und Melinda Gates: 27 Jahre Ehe

Die Scheidung vom Microsoft-Mitgründer Bill Gates (69) und seiner Ex-Frau Melinda (61) war aufgrund des enormen Vermögens eine der meistbeachteten Trennungen der letzten Jahre. Nach 27 gemeinsamen Jahren beendeten die Gates 2021 ihre Ehe. In einem gemeinsamen Statement sagten die Eltern dreier erwachsener Kinder: «Nach reiflicher Überlegung und viel Arbeit an unserer Beziehung haben wir beschlossen, unsere Ehe zu beenden. Wir glauben nicht mehr, dass wir als Paar in dieser nächsten Lebensphase gemeinsam wachsen können». Die Trennung galt als die grösste Vermögensaufteilung seit der Scheidung von Jeff Bezos. Das Vermögen von Bill Gates wurde damals auf über 120 Milliarden US-Dollar geschätzt.