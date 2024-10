Diese Sache hat sich George Clooneys Sohn bei ihm abgeschaut

Momentan scheint darunter vor allem Mutter Amal Clooney (46) zu «leiden». Wie hellomagazine.com schreibt, erzählte die Juristin im Gespräch mit «Entertainment Tonight» bei den «Albie Awards» der «Clooney Foundation for Justice», dass Sohn Alexander zuhause immer mal wieder für Chaos sorgt. So sagte Amal: «Es ist wirklich schlimm, denn mein Sohn hat Zugang zu Requisiten in Hollywood-Qualität – wie künstliche Kakerlaken und Mäuse.» Sie wolle gar nicht verraten, was sie schon alles unter ihren Dokumenten oder unter ihrem Kopfkissen gefunden habe.