2. «Wenn du nicht aufisst, regnet es morgen!»

Wir wissen alle, dass solche Aussagen nicht nur nicht logisch sind, nein, es ist einfach Humbug. Und so dermassen abstrakt, dass Kinder nichts damit anfangen können. Am besten also von Anfang an unterlassen, statt irgendwann in Erklärungsnot zu geraten.