Wenn Kinder plötzlich nächtelang Party machen

Liebe Dania, wenn Kinder volljährig werden und in Clubs reinkommen, stürzen vor allem viele Mütter in die Krise. Warum ist das so?

Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ein Mütter-Phänomen ist. Ich kenne viele Väter, die vor allem bei Töchtern einen ausgeprägten Beschützerinstinkt entwickeln. Aber ganz egal, ob es Väter oder Mütter sind, die Ängste entwickeln: diese sind in solch einer Situation völlig normal und völlig okay. Die Kinder sind jetzt erwachsen, wir müssen schon wieder mehr loslassen, die Kontrolle abgeben, Vertrauen entwickeln. Das ist enorm schwierig. Man will sein Kind ja am liebsten immer beschützen. Dass man das spätestens ab der Volljährigkeit nicht mehr kann, weckt also eine gewisse Machtlosigkeit, mit der man lernen muss umzugehen.