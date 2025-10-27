Diese Stars entschieden sich bewusst gegen Kinder

Xenia Tchoumi, Unternehmerin und Vize-Miss-Schweiz von 2006

Im vergangenen Jahr schlugen der Unternehmerin Xenia Tchoumi (38) zahlreiche Anfeindungen entgegen, als sie publik machte, dass sie bewusst kinderfrei lebe. «Kinder zu haben würde eine 180-Grad-Wende bedeuten. Das möchte ich nicht», sagte die Schweizerin, die in London lebt, in einem Interview mit «Blick». Und weiter: «Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich glaube fest daran, dass Familie und Liebe der Grundstein des menschlichen Lebens sind – aber Kinder sind nicht der einzige Weg, dieses Glück zu erreichen. Es geht mir darum, frei entscheiden zu können.» Auf das Vorurteil, dass sie ihre Meinung noch ändern könnte, solange sie jung sei, entgegnete sie: «Damit wertet man nicht nur meine Meinung ab – es ist auch einfach sehr unanständig.»