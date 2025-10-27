Diese Stars entschieden sich bewusst gegen Kinder

«Für unser Familienglück brauchen wir keine Kinder» – das sagt Salar Bahrampoori (46) in der aktuellen «Schweizer Illustrierten». Und Barbara (37), die Frau des TV-Moderators, erzählt, dass sie mit den Jahren an seiner Seite gemerkt habe, dass ihre derzeitige Familienkonstellation komplett sei und es ihnen an nichts fehle. «Ich habe tiefen Respekt vor allen, die sich bewusst für Kinder entscheiden. Das ist wunderschön und wichtig», so die Ärztin. «Nur, für mich stimmt es anders. Ich bin erfüllt durch meinen Beruf, meine Partnerschaft, unser Leben. Ich brauche nichts, um es zu vervollständigen.» Mit diesem bewussten Entscheid gegen Kinder sind Barbara und Salar Bahrampoori nicht alleine.
Xenia Tchoumi, Unternehmerin und Vize-Miss-Schweiz von 2006
Im vergangenen Jahr schlugen der Unternehmerin Xenia Tchoumi (38) zahlreiche Anfeindungen entgegen, als sie publik machte, dass sie bewusst kinderfrei lebe. «Kinder zu haben würde eine 180-Grad-Wende bedeuten. Das möchte ich nicht», sagte die Schweizerin, die in London lebt, in einem Interview mit «Blick». Und weiter: «Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich glaube fest daran, dass Familie und Liebe der Grundstein des menschlichen Lebens sind – aber Kinder sind nicht der einzige Weg, dieses Glück zu erreichen. Es geht mir darum, frei entscheiden zu können.» Auf das Vorurteil, dass sie ihre Meinung noch ändern könnte, solange sie jung sei, entgegnete sie: «Damit wertet man nicht nur meine Meinung ab – es ist auch einfach sehr unanständig.»
Regina Halmich, Ex-Boxweltmeisterin
Auch die deutsche Ex-Boxweltmeisterin Regina Halmich (48) wird häufig dafür angefeindet, dass sie sich bewusst gegen Kinder entschieden hat. «Wenn man sagt, man will erstmal Karriere machen oder etwas anderes erleben, wird man als Egoistin abgestempelt», so die Deutsche vor einigen Jahren gegenüber «RTL». Ihr Appell damals: «Wir sollten endlich damit aufhören, Frauen nur auf das Kinderkriegen zu reduzieren.»
Ricky Gervais, Komiker
Ricky Gervais (64) ist seit 1982 mit seiner Partnerin Jane Fallon zusammen und hat schon mehrfach betont, dass er keine Kinder wolle und nie haben werde. Vor einigen Jahren reagierte er bei «Radio Times» auf eine Aussage des damaligen Papstes Franziskus, dass Paare, die Hunde oder Katzen anstatt Kinder hätten, egoistisch seien, mit den Worten: «Das ergibt keinen Sinn. Wie kann es egoistisch sein, etwas nicht auf die Welt zu bringen, das überhaupt nicht existiert?» Es gebe keine Schlange ungeborener Föten, die sagten, sie wollten geboren werden, so der Brite. Und weiter: «Ich habe aus vielen Gründen keine Kinder, aber einer davon ist, dass es genug gibt.»
Renée Zellweger, Schauspielerin
Für Renée Zellweger (56) war die Mutterschaft nie ein Ziel, wie sie im Gespräch mit «The Times» bereits 2008 verriet. So denke sie nicht. «Ich nehme die Dinge einfach, wie sie kommen, jeden Tag einzeln, und wenn etwas passiert, passiert es. Ich möchte einfach unabhängig sein und für mich selbst sorgen können», so die «Bridget Jones»-Darstellerin. Heute ist Renée Zellweger mit Moderator Ant Antstead (46) liiert, der drei Kinder aus früheren Beziehungen hat.
Helen Mirren, Schauspielerin
Auch Zellwegers Schauspielkollegin Helen Mirren (80) hat zwar zwei Stiefkinder, aber wollte selber nie welche. «Ich liebe Kinder, sie sind so lustig und süss, aber ich wollte nie eigene», so die Oscar-Preisträgerin gegenüber «The Times». Zwar bedauerte sie den Entscheid einmal nach einem Familienfilm. «Mir wurde klar, dass ich das nie erleben würde, und etwa 20 Minuten lang weinte ich über den Verlust» Doch der Moment des Bedauerns verging schnell wieder.
Seth Rogen, Schauspieler
Auch Seth Rogen (43) scheut sich nicht, öffentlich zu sagen, dass er und seine Frau Lauren Miller (44) sich bewusst gegen Kinder entschieden haben. Im Gespräch mit Kelly Clarkson meinte er dazu: «Wir sollten mehr darüber sprechen, dass niemand Kinder zu kriegen hat.» Viele seiner Freunde würden viel Zeit damit verbringen zu erzählen, wie sehr sie es nicht mögen, Kinder zu haben. «Und meine Frau und ich verbringen viel Zeit damit darüber zu sprechen, wie viel tolle Sachen wir unternehmen können, weil wir keine Kinder haben.»
Betty White, Entertainerin
Auch Betty White (†99) hilet im Gespräch mit «CBS» einst fest, dass sie ihren Enscheid gegen eigene Kinder nie bereut habe. «Ich bin so perfektionistisch, dass ich weiss: Wenn ich je schwanger geworden wäre, wäre das mein ganzer Fokus gewesen. Aber ich habe mich dagegen entschieden, Kinder zu haben, weil ich mich auf meine Karriere konzentrieren wollte. Und ich glaube einfach nicht, dass ich beides hätte schaffen können.»
Oprah Winfrey, Moderatorin und Unternehmerin
In eine ähnliche Richtung argumentiert auch Oprah Winfrey (71). In einem Gespräch mit dem «Hollywood Reporter» erzählte sie, wie ihre beste Freundin im Hauswirtschaftsunterricht bereits über die Namen deren Kinder nachdachte. «Während sie solche Tagträume hatte, träumte ich davon, Martin Luther King zu sein.» Den Entscheid gegen Kinder, bereut die Moderatorin und Unternehmerin ebenfalls nicht – vielmehr ist sie sich sicher, dass ihre Kinder sie hassen würden. «Wahrscheinlich würden sie am Ende in irgendeiner ähnlichen Sendung wie der Oprah-Show sitzen und über mich reden. Denn irgendetwas hätte in meinem Leben leiden müssen und das wären bestimmt die Kinder gewesen.»
Ruth Moschner, Moderatorin
«Ich finde, eine Frau sollte auch das Recht haben, nicht von ihrer biologischen Fähigkeit Gebrauch machen zu müssen», meinte Ruth Moschner (49) vor einigen Jahren in einem Interview mit «Bunte». Und auf die Frage von «RTL», ob ihr Kinder für das eigene Glück fehlen würden, antwortete die Moderatorin: «Ich bin nicht so, dass ich gleich anfange zu quietschen, wenn ich Babys sehe. Kinder finde ich total süss, aber dann reichts auch wieder.» Erst im September postete sie auf Instagram zudem ein satirisches Video, in dem sie ganz viele Sachen aufzählt, die sie nicht machen könnte, wenn sie Kinder hätte.
Miley Cyrus, Sängerin und Schauspielerin
Für Miley Cyrus (32) ist ebenfalls klar: Sie möchte keine Kinder auf die Welt setzen. Als Grund führt die Sängerin im Gespräch mit «Elle» den Zustand der Erde an: «Wir bekommen einen beschissenen Planeten übergeben, und ich weigere mich, diesen an mein Kind weiterzugeben. Solange ich nicht das Gefühl habe, dass mein Kind auf einer Erde leben würde, auf der es noch Fische im Wasser gibt, werde ich keinen weiteren Menschen in die Welt setzen, der sich damit auseinandersetzen muss.» Sie kritisiert aber auch die Erwartung an Frauen, «den Planeten bevölkert zu halten» und meint: «Wenn du keine Kinder willst, haben die Leute Mitleid mit dir, als wärst du eine kalte, herzlose Schlampe, die nicht lieben kann.»