Rihanna sorgt für Hochzeitsspekulationen

Rihanna erschien zur Met Gala in einem weissen Valentino-Ballkleid, das im oberen Teil inklusive Cape komplett aus riesigen Rosen-Applikationen bestand. Ihren Babybauch zeigte die 35-Jährige, nachdem sie das Cape nach hinten rutschen liess. Dabei wirkte es wie ein überdimensionierter Brautstrauss. Der Brautlook sorgte bei so manchem Fan in den sozialen Medien für entsprechende Spekulationen. Rihanna und A$AP Rocky sind seit 2020 ein Paar. 2022 gab es erstmals Gerüchte, dass die beiden sich verlobt haben könnten.