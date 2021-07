Diese Teenies starten durch

Um 5.20 Uhr läutet ihr Wecker. «Früh aufstehen ist das Einzige, was mir manchmal schwerfällt», sagt Kimmy Repond, 14. Die Baslerin tut viel für ihren Traum der Eiskunstlaufkarriere, ihr Tag ist durchgetaktet: Eistraining, Frühstück, zweite Eiseinheit. Mittagessen in Mamas Auto. Am Nachmittag geht Kimmy in die Schule, ins britische Gymnasium, bevor Fitnesstraining oder Regeneration ansteht. Sonntags ist Ruhetag. Heisst bei Kimmy: Mit Schwester Caline, 7, tobt sie sich bei Tiktok-Tänzen, im Trampolinpark oder in der Badi aus.