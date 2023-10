Diese Tipps helfen Eltern von Kindern mit ADHS-Diagnose

1. Liebe Eltern, kümmert euch um euch selbst! «Wenn ihr genügend Schlaf kriegt, euch ausgewogen ernährt, ein wenig Sport macht und viel an der frischen Luft seid, befindet ihr euch in einem besseren Zustand, um auf euer ADHS-Kind zu reagieren», so die Expertin. Denn wer sich um sein eigenes Wohlbefinden kümmert, hat auch sich selbst gegenüber mehr Geduld. Und die brauchen Eltern von Kindern mit ADHS. «Wenn wir uns darum kümmern, dass wir unser eigenes Leben geniessen, haben wir auch mehr Kapazität, im Leben unserer Lieben präsent zu sein – vor allem in dem unserer Kinder.»