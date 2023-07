Diese Tricks helfen gegen Abschiedsschmerz in der Kita

Zeit, Zeit, Zeit ….

Es lohnt sich, am Morgen etwas früher aufzustehen. Wenn wir viel Zeit haben, um die Kinder kita-fertig zu machen und sogar noch ein bisschen mit ihnen zu spielen oder ein Buch anzuschauen, starten wir alle viel weniger gestresst in den Tag. Ein Gefühl, das die Kleinen mitnehmen und im besten Fall beim Abschied schon so viel Mama und Papa tanken konnten, dass das Kinderherzchen nicht mehr ganz so weh tut.