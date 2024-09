Diese Zwillinge machen zusammen Karriere

Ashley und Mary-Kate Olsen

Die Olsen-Zwillinge sind wohl die weltweit bekanntesten Zwillingsschwestern. Bereits als Babys standen Ashley und Mary-Kate Olsen (38) im Rampenlicht: Für die US-Comedyserie «Full House» wurden die beiden Mädchen im Alter von gerade mal neun Monaten zum Casting geladen. Danach teilten sie sich in den späten 80ern und anfangs 90er während sieben Jahren die Rolle der kleinen Michelle Tanner. Es folgten Hauptrollen in Kinofilmen («It Takes Two», 1995 und «New York Minute», 2004) und Sitcom-Rollen («Two of a Kind», «So Little Time», «Mary-Kate and Ashley in Action!»), bevor sich die Schwestern 2004 von der Schauspielerei zurückzogen und weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwanden. Später gründeten sie gemeinsamen mehrere erfolgreiche Modefirmen, geben aber höchst selten Interviews und haben kein öffentliches Instagramprofil.