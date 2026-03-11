Diesen Fehler sollten wir beim Töpfli-Training vermeiden!

Das Trockenwerden ist im Leben jeder Familie einer der ersten grossen Meilensteine Richtung Selbständigkeit! Wer aber denkt, dass Kinder quasi über Nacht und ohne Zwischenfälle die Windel verabschieden, irrt sich in den meisten Fällen. Wenn Kinder zum Beispiel tief in ein Spiel versunken sind, geht gerne mal noch was in die Hose. Gar kein Problem natürlich! Kleinere und grössere Unfälle gehören zum Trockenwerden dazu.