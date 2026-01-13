Es ist die dauerhaft angespannte Stimmung in der Luft. Jeder Satz, jede kleine Unachtsamkeit kann dafür sorgen, dass die Laune in den heimischen vier Wänden in den Keller sackt und alles kippen lässt. Manchmal sind es nicht einmal laute Konflikte, die am meisten belasten, sondern die kaum aushaltbare Stille danach.