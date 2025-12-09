Das wird ein Advent, der Lenny Klaws wohl für immer in ganz besonderer Erinnerung bleiben wird: Der 8-jährige Sohn von Alexander Klaws, 42, und seiner Schweizer Frau Nadja Scheiwiller, 40, tritt zum ersten Mal ins Rampenlicht. An der Seite seines berühmten Vaters ist das älteste von drei Kindern im Musical «Tarzan» zu sehen, das zurzeit in Hamburg aufgeführt wird.
Bereits vier Vorstellungen hat Lenny im Geheimen mit einem anderen Hauptdarsteller absolviert. Erst am 19. Dezember kommt es zur grossen und ganz speziellen Premiere, die besonders emotional werden dürfte: dann spielt Lenny erstmals mit seinem Vater vor grossem Publikum.
Lenny sagte irgendwann «Das will ich auch!»
Für Klaws, Sieger der ersten «DSDS»-Staffel 2003, bedeutet dieser Schritt in mehrfacher Hinsicht Neuland. Ihre drei Söhne hielten der Musical-Darsteller und seine Frau bislang komplett aus der Öffentlichkeit heraus.
Gegenüber «bild.de» erzählt Klaws nun, wie alles begann: «Lenny hat mich Anfang des Jahres in Stuttgart als Tarzan gesehen und war sofort begeistert. Er kannte bald alle Songs, hat zu Hause geübt und sich richtig in die Figur hineinversetzt. Irgendwann hat er gesagt: ‹Das will ich auch!›»
Als feststand, dass Klaws in Hamburg erneut in die Hauptrolle schlüpft und zusätzlich ein junger Tarzan gesucht wird, witterte Lenny seine Chance. Den Eltern war wichtig, dass ihr Sohn den Weg selbst geht. «Wir können Türen öffnen, aber hindurchgehen muss er allein», sagt Klaws. Und Lenny tat genau das: er meisterte die Castings, schaffte es in die «Tarzan»-Schule und trainierte dort wochenlang auf seinen grossen Auftritt hin.
Lenny muss viele akrobatische Flugelemente üben
Das Gewusel rund ums Training brachte Lenny nie aus der Ruhe. Zuhause herrscht mit seinen Brüdern Flynn (5) und dem kleinen Lion (1) sowieso auch immer reger Betrieb.
Der zukünftige Mini-Tarzan besucht die zweite Klasse. Und auch auf der Musical-Bühne hat der neue Shootingstar einiges zu leisten: Die ersten 20 bis 25 Minuten gehört die Bühne allein dem jungen Tarzan. Viel Text, viele Spielszenen und akrobatische Flugelemente inklusive, bevor schliesslich der erwachsene Tarzan übernimmt.
Für die Familie Klaws hat das Musical ohnehin eine besondere Bedeutung: Alexander lernte seine heutige Frau, die Musicaldarstellerin Nadja Scheiwiller, vor rund 15 Jahren während seiner ersten «Tarzan»-Zeit kennen. Nun schliesst sich für die stolzen Eltern ein emotionaler Kreis. «Die Gefühle, die ich habe, wenn ich meinen Sohn auf der Bühne sehe, sind kaum zu beschreiben», sagt Klaws.
Zurzeit gibt es das Musical «Tarzan» ausschliesslich in Hamburg zu sehen. Auftritte in der Schweiz sind aktuell nicht geplant.