Als feststand, dass Klaws in Hamburg erneut in die Hauptrolle schlüpft und zusätzlich ein junger Tarzan gesucht wird, witterte Lenny seine Chance. Den Eltern war wichtig, dass ihr Sohn den Weg selbst geht. «Wir können Türen öffnen, aber hindurchgehen muss er allein», sagt Klaws. Und Lenny tat genau das: er meisterte die Castings, schaffte es in die «Tarzan»-Schule und trainierte dort wochenlang auf seinen grossen Auftritt hin.