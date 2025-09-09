Dieser Teenager tritt in die Fussstapfen des japanischen Kaisers

Früher war der Thron in den meisten Monarchien den Männern vorbehalten. Viele Länder haben diese Regelung jedoch abgeschafft. Den meisten wird nun vermutlich Queen Elizabeth II. (1926–2022) in den Sinn kommen, die bereits 1952 Königin wurde. Ganz so fortschrittlich, wie das klingen mag, waren die Briten allerdings nicht. Damals wurden im Grunde noch Männer auf dem Thron bevorzugt, doch Elizabeth hatte keinen Bruder. Ausserdem wurde ihr Vater George VI. nur König, weil dessen Bruder Eduard VIII. abdankte, um die bürgerliche Wallis Simpson zu heiraten. Hier wurde also die Linie in der Thronfolge geändert, da Eduard VIII. keine Kinder hatte (weder männliche noch weibliche), welche auf den Thron hätten steigen können. Offiziell wurde die gleichberechtigte Thronfolge in Grossbritannien erst 2013 eingeführt.