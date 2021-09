Disney bringt Remake von «Arielle, die Meerjungfrau»

In der Hauptrolle der Arielle wird Newcomerin Halle Bailey, 21, zu sehen sein, Schauspieler Jonah Hauer-King, 26, mimt Prinz Eric. Comedy-Star Melissa McCarthy, 51, («Brautalarm») verkörpert Meerhexe Ursula. Die Rolle der Möwe Scuttle übernimmt Rapperin und Schauspielerin Awkwafina, 33, («Ocean's 8»). Kinderstar Jacob Tremblay, 14, («Raum») leiht Fisch Fabius seine Stimme. Und Oscarpreisträger Javier Bardem, 52, («Pirates of the Caribbean: Salazars Rache») soll als König Triton mit an Bord sein. Die Regie übernimmt Rob Marshall, 60, («Into the Woods»).