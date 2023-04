Lange musste sich Sonia Kälin (38) gedulden, bis sie ihr zweites Kind endlich in die Arme schliessen konnte. Das Mädchen liess sich so lange Zeit, dass die Ex-Schwingerin und «Donnschtig Jass»-Schiedsrichterin in einem Instagram-Post sogar schrieb: «Baby, komm raus.» Am 20. April war es dann so weit: Töchterchen Noemi hat das Licht der Welt erblickt.