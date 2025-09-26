Mama Melanie besucht sie oft am Set. Ihre Tochter meistert vor der Kamera Sadomaso- oder Hexenhorrorszenen. Aber nicht ihr Heimweh. Einmal türmt sie fast vom Drehort, nur Kollegin Tilda Swinton kann sie trösten. «Meine Heimat ist Los Angeles, aber mein Hafen ist meine grosse Familie, die ich über alles liebe. Sie gibt mir das Gefühl, geschützt und geborgen zu sein. Mir ist wichtig, meine Familie und meine Wurzeln zu spüren.»