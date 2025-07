Seit wenigen Tagen lebt Ronja mit ihrem Verlobten Kevin Lang (38) und dem gemeinsamen Sohn in Biel-Benken BL. Noch stehen nicht alle Möbel, in den Zimmern warten Kartons und halbfertige Regale. «Bald wollen wir Marvins Zimmer im Safaristil einrichten», sagt Ronja. «Mit einem Baby ist das aber alles nicht so einfach – es will gestillt und danach in den Schlaf gewiegt werden. Und nach anderthalb bis zwei Stunden gehts wieder von vorne los.» Sie lacht. «Aber wir haben so Freude an ihm!