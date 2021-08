Heute sind ihm die beiden Papi-Tage pro Woche heilig. Gemeinsam mit Elijah geht er oft in den Skatepark, wo er als Kind selber immer war. «Die Zeit mit Eli ist wie Therapie. Ich kann richtig runterfahren, bin leer an Gedanken. Durch diese neue Balance habe ich auch viel mehr Energie.» – «Ja, das Muttersein ist zwar herausfordernd, gibt mir aber Energie wie nichts anderes», sagt Amanda Wassmer-Bulgin. Die vom Magazin «Falstaff» zur «Sommelière des Jahres» gekürte Weinexpertin hat nach der Geburt ihr Berufspensum reduziert. «Ich wusste, dass ich nicht zu 100 Prozent Mami, berufstätig und Studentin sein kann.» Denn aktuell widmet sie sich intensiv ihrem Traum, dem Master of Wine. Nur gerade 418 Personen weltweit tragen diesen Titel. «Irgendwie will ich beweisen, dass ein Underdog wie ich – eine Frau mit britisch-jamaikanischen Wurzeln ohne klassischen Master-Abschluss – das schaffen kann.» Dabei hätte ihr das intensive Studium während des Lockdowns fast die Lust am Wein genommen – wären nicht das Buch «Becoming» von Michelle Obama und die Unterstützung ihres Mannes gewesen. «Ich brauchte in dem Moment Personen, die sagten: ‹Komm schon, don’t give up!›»