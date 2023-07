Ein Dorf voller Goofen

130 Kinder aus der ganzen Deutschschweiz sind angereist – beworben haben sich 7000. «Anfangs galt ‹first come first serve›», erzählt Gründerin und «Obergoof» Nikol Camenzind (40). «Doch unsere Website war durch die vielen Aufrufe überlastet, seither wird die Teilnahme ausgelost.» So kennen die Kinder zwischen acht und zwölf Jahren meist niemanden, was neue Freundschaften bringt. «Ich bin berührt vom Vertrauen der Eltern, die mir ihr grösstes Gut geben», sagt Nikol.