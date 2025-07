Ein Hoch auf die Spasspapas!

Spasspapas beeinflussen die Hirnentwicklung

Studien zeigen, dass Väter in der Kommunikation mit ihren Kindern mehr W-Fragen stellen – also wie, warum, was, wofür … Besonders, wenn die Mütter nicht anwesend sind. Und das wirkt sich auf die Hirnentwicklung aus: Kinder, die häufig mit väterlichen W-Fragen konfrontiert waren, haben einen klaren Vorteil in der sprachlichen Kompetenz.