Natürlich wird auch Nicklas von seinen älteren Schwestern Victoria und Josephine profitieren. Sie werden für ihn nicht nur Beschützerinnen und Vorbilder sein, sondern ihm bestimmt auch einige «Kämpfe» mit den Eltern abnehmen. Die Diskussionen darüber, wie lange man im Teenager-Alter in den Ausgang darf und wie hoch das Taschengeld ausfallen soll, muss Nicklas dank seinern Schwestern wohl nie führen. Sie werden bereits das Maximum herausgeholt haben. Zudem sind Eltern im Umgang mit einem Nesthäkchen in der Regel entspannter. Dank den Erfahrungen mit den älteren Kindern wissen sie, an welchen Prinzipien sie festhalten möchten und wo es auch in Ordnung ist, mal ein Auge zuzudrücken.